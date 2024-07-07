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اتفاقية بين إيطاليا والجزائر في مجال الزراعة

07 يوليو 2024, 12:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 7 - روما - أبرمت إيطاليا يوم السبت اتفاقا مع الجزائر في مجال الزراعة في إطار "خطة ماتي" الطموحة التي تهدف إلى إنشاء شراكة جديدة مع الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتحويل إيطاليا إلى مركز لإمدادات الطاقة في أوروبا.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن الاتفاق ينطوي على "أكبر استثمار قامت به إيطاليا حتى الآن في الزراعة المستدامة في شمال إفريقيا".

وأوضح قصر "كيجي" مقر الحكومة الإيطالية، أنه تم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا ونظيره الجزائري يوسف شرفة عقب الاجتماع الثنائي الذي جمع ميلوني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة مجموعة السبع في بوليا الشهر الماضي.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ مشروع زراعي على مساحة 36 ألف هكتار، ستقوم شركة بونيفيكي فيراريزي باستصلاحها للاستخدام الزراعي، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة إنتاج كاملة. وسيتم إطلاق المشروع خلال عام 2024 من خلال حفر الآبار والبذر الأولي للحبوب. (أنسامد).

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