إحتجاز 4 ضباط إيطاليين وليبي واحد بتهمة تهريب السجائر

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - تم القبض على ضباط البحرية الإيطالية لدينا وضابط ليبي يوم الجمعة بسبب قضية تهريب سجائر مزعومة باستخدام سفينة تابعة للبحرية الإيطالية.وقد تم اعتقالهم بتهم تهريب السجائر، والصعود التعسفي للبضائع المهربة على متن السفينة العسكرية كابري، والرشوة بسبب أفعال تتعارض مع الواجبات الرسمية، والتزوير الأيديولوجي.والعسكريون الإيطاليون قيد التحقيق هم ثلاثة ضباط وضابط صغير في البحرية الإيطالية، بينما يخدم الضابط الليبي في خفر السواحل الليبي.تم إخطار الخمسة من قبل السلطة القضائية في برينديزي بأمر من "الإجراءات الاحترازية الشخصية والحقيقية" في نهاية التحقيق الذي أجرته قوة شرطة ضرائب الحرس المالي .وتم وضع الإيطاليين الأربعة قيد الإقامة الجبرية بينما تم نقل الليبي إلى السجن. (أنسامد).

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