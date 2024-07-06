إعادة فتح مطار كاتانيا بعد ثوران بركان إتنا

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - استؤنفت الرحلات الجوية في مطار كاتانيا، يوم الجمعة، وإن كان مع بعض القيود، بعد إغلاقها معظم اليوم بسبب الرماد على مدارج الطائرات ومناطق أخرى بسبب ثوران بركان جبل إتنا، بينما تظل جزيرة سترومبولي بصقلية في حالة تأهب أحمر بسبب ثوران بركان. النشاط هناك.أصدر عمدة كاتانيا إنريكو ترانتينو أمرًا بمنع الأشخاص من استخدام وسائل النقل ذات العجلتين لمدة 48 ساعة وتحديد السرعة القصوى بـ 30 كم / ساعة بسبب الرماد.وطلبت إدارة الحماية المدنية من الناس في سترومبولي مراقبة المعلومات التي تقدمها السلطات المحلية بسبب التنبيه هناك.صرح وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي: "في الوقت الحالي، يخضع بركان سترومبولي لمراقبة خاصة".وأضاف أن إدارة الحماية المدنية ستعقد اجتماعا لتقييم الوضع يوم الجمعة، مضيفا أنه يجري التحقق من كل جزء من خطة الإخلاء الطارئة بالجزيرة. (أنسامد).

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