عقارات- دراسة: الانطلاق نحو المرونة والاقتصاد التشاركي

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - في إطار اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس والخمسين لكتاب العدل في روما، اقيمت دائرة مستديرة تحت عنوان " إعادة التفكير في الحياة و الملكية "، وقد تم تسليط الضوء على عدة مبادئء هامة وهي "التعايش" و"الإيجار" و"حقوق الملكية ".



كما اظهرت المناقشات مرونة كبيرة كاسلوب حياة من خلال الاستخدام المتزايد للاقتصاد التشاركي والذي امتد إلى التنقل من المنازل خاصة للشباب الأصغر سنا.



وفي هذا الإطار، أجرت مؤسسة ايبسوس استطلاعاً للرأي لصالح شركة دوفي فيفو حول فكرة "العيش المشترك"، على عينة تمثيلية من 3000 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا موزعين بالتساوي بين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا للتعرف علي نواياهم.



وبين الاستطلاع أن " الإيطاليون كانوا أكثر حماسًا لتجربة الدراسة والعمل بعيدًا عن المنزل، حيث يتصور سبعة من كل عشرة تغييرًا في مستقبلهم المهني".



كما جاء في إحدى المذكرات أن نتائج المسح "تؤكد على نماذج الحياة القديمة والجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مزايا ضريبية لمن هم دون سن السادسة والثلاثين لشراء المنزل، ولا سيما لتوفير تنظيم أفضل للإسكان". (أنسامد).



