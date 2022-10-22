إيطاليا : عشرة مليارات يورو للتجديد الحضري

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - صرح وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، أنه تم تصيص حوالي 10 مليارات يورو للتجديد الحضري ضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود، داعيا إلى مشاركة كافة الجهات المختصة في سلسلة التوريد.



وقال جيورجيتي، في رسالة بعث بها لمنتدى كويما (Coima) للعقارات، حول "المساهمة في الانتقال المستدام للمدن"، الذي أُقيم في ميلانو : نحن في مرحلة تاريخية يتطلب فيها تسريع وتعزيز الاتجاهات الهيكلية لتنمية مدننا، التفكير في استراتيجيات استثمارية في تحول المدن.



وتابع : هذا هو الوقت المناسب للعمل معًا والتوصل لرؤية طويلة المدى من خلال دمج مجالات التدخل المختلفة اللازمة لتحديد العناصر التي تشكل المفهوم متعدد الأوجه لنوعية الحياة، والتي أصبحت المنازل والمدن والاستدامة حجر الزاوية فيها بشكل متزايد.



وأوضح جيانكارلو جيورجيتي : ليس من قبيل المصادفة أن خطة التعافي والقدرة على الصمود تنص أيضًا على تخصيص موارد ضخمة تقدر بحوالي 10 مليارات يورو للتجديد الحضري، والتي لا يمكن تحقيقها بدون مساهمة جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد. (أنسامد).



