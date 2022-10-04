إيطاليا :2.5 مليون عائلة تكرس 40 بالمائة من دخلها للاسكان

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قالت وكالة الاحصاء الإيطالية "ايستات" إن ما يقرب من 2 مليون و 500 اسرة اي ما يعادل 9.9 بالمائة يكرسون اكثر من 40 بالمائة من دخلهم للاسكان.



بالمقارنة مع تصنيف الأسرة ، لوحظت القيم العالية لهذا المؤشر مرة أخرى لـ 18.3٪ من الأشخاص الذين يعيشون وحدهم وأيضاً أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بنسبة (30.8٪).



ومن بين المؤشرات علي الظروف الصعبة التي لوحظت بالنسبة لبعض شرائح السكان يأتي من النسبة المئوية المرتفعة للأسرالتي أفادت بأنها وجدت نفسها متأخرة في دفع قسط واحد على الأقل ، خلال عام 2021، مع دفع نفقات الأسر أو الإيجار أو أقساط الرهن العقاري والتي تبلغ على المستوى الوطني 9.4٪. (أنسامد).



