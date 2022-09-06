تقرير: العقارات هامة للاقتصاد الإيطالي

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - تؤكد العقارات مركزيتها للاقتصاد الإيطالي ويظهر تقرير لرييل استيت داتا هوب للنصف الأول من عام 2022 علامات الاستمرارية في الاتجاه الإيجابي للعقارات.



هذه هي الصورة التي تظهر من الإصدار الجديد من التقرير الذي يوفر تحليلات حصرية لاتجاه سوق العقارات الإيطالي في النصف الأول من عام 2022 وتحتوي على رؤى تفصيلية لمدن ميلان وبرجامو وروما ونابولي والمناطق ذات الصلة التي تم فحصها من قبل القطاعات الفردية: السكنية والمكتبية والتجارية واللوجستية.



ويشير التقرير إلى انه بعد الانتعاش العام المسجل في عام 2021، تظهر الأشهر الأولى من عام 2022 علامات استمرارية في الاتجاه الإيجابي.



هذا وقد سجل الربع الأول من عام 2022 عددًا من المعاملات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة وتلك المسجلة في الربع الأول من عام 2021.



بالنسبة للقطاعات التجارية والمكتبية والسكنية في الربع الأول من عام 2022 ، هناك اتجاه متزايد مع 195270 وحدة مقارنة بـ 173804 وحدة في عام 2021 ( + 12٪) و148652 في 2019 (+ 31٪). (أنسامد).



