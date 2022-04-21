اينفيمنت وبلدية نابولي توقعان اتفاقية لتعزيز الأصول العقارية

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - وقعت شركة اينفيمنت - وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة الإقتصاد والمالية الإيطالية - اتفاقاً مع بلدية نابولي لتعزيز الأصول العقارية الخاصة ببلدية نابولي.



وتقضي الإتفاقية بإنشاء صندوق مشترك تديرها إحدى شركات إدارة الأصول.



وتندرج هذه الإتفاقية في إطار "ميثاق نابولي " الذي وقعه مؤخرا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وعمدة نابولي جاتينو مانفريدي لإعادة الحسابات العامة للدولة والبلدية.



وتتضمن الخطة الممتدة على 10 سنوات، على النقل إلى شرائح لجزء من الأصول العقارية لتراث البلدية.



وستكون الشريحة الأولى من العقارات، التي تم تحديدها كمياً بعد التقييمات الأولية والتحليلات الأولية لانفيمنت، تصل إلى ما يقرب من 600 وحدة عقارية، بقيمة تقارب 30 مليون يورو، ويمكن الانتهاء منها خلال عام واحد من بدء أنشطة التحليل الفني والقانوني.



ومن المتوقع تقديم الشريحتين الثانية والثالثة بحلول سبتمبر 2023 وأبريل 2024 على التوالي. (أنسامد).



