فييتا :إستنفاذ حدود الائتمان المتاحة

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أعلن مدير اينركاسا ( الصندوق
الوطني للمساعدة الاجتماعية للمهندسين والمهندسين المعماريين
العاملين لحسابهم الخاص وتضم 170 الف معمارياً ومهندساً ) فرانكو
فييتا أن حدود الائتمان المتاحة قد استنفذت تماماً نتيجة
لقرارالحكومة الإيطالية تقييد مخصصات الائتمان للبنوك وشركات
التأمين والمؤسسات المالية .
في تعليقه علي السوبر بونص قال فييتا "بعد خمسة أيام فقط من تحديث
الاتفاقية المبرمة بين الصندوق البنك الشعبي في سوندوريو - وهو
بنكًا تعاونيًا حضريًا تأسس عام 1871- بشأن شراء الاعتمادات
الضريبية ، أبلغتنا المؤسسة الائتمانية بوقف الخدمة إلى حين وضع
أحكام جديدة ".
وأشار إلي أنه في جلسة الإستماع البرلمانية الشهر الماضي ، اقترح
الصندوق بوضوح إعادة فتح تخصيص المستحقات من خلال فرض ضريبة على
عالم المؤسسات المصرفية التي يسيطر عليها بنك إيطاليا ، مما يسمح
بالبيع أيضًا لأطراف ثالثة ، من أجل توسيع السوق . (أنسامد).