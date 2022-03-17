فييتا :إستنفاذ حدود الائتمان المتاحة

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أعلن مدير اينركاسا ( الصندوق الوطني للمساعدة الاجتماعية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاص وتضم 170 الف معمارياً ومهندساً ) فرانكو فييتا أن حدود الائتمان المتاحة قد استنفذت تماماً نتيجة لقرارالحكومة الإيطالية تقييد مخصصات الائتمان للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية .



في تعليقه علي السوبر بونص قال فييتا "بعد خمسة أيام فقط من تحديث الاتفاقية المبرمة بين الصندوق البنك الشعبي في سوندوريو - وهو بنكًا تعاونيًا حضريًا تأسس عام 1871- بشأن شراء الاعتمادات الضريبية ، أبلغتنا المؤسسة الائتمانية بوقف الخدمة إلى حين وضع أحكام جديدة ".



وأشار إلي أنه في جلسة الإستماع البرلمانية الشهر الماضي ، اقترح الصندوق بوضوح إعادة فتح تخصيص المستحقات من خلال فرض ضريبة على عالم المؤسسات المصرفية التي يسيطر عليها بنك إيطاليا ، مما يسمح بالبيع أيضًا لأطراف ثالثة ، من أجل توسيع السوق . (أنسامد).



