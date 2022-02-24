مرصد سارا: الاستثمار العقاري محوري بالنسبة للايطاليين

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - فرض مجال العقارات نفسه كقطاع محوري للاستثمار بالنسبة للإيطاليين، إذ يفضل 86 بالمائة امتلاك عقار في مقابل 14 بالمائة يفضلون نظام الايجار، بالإضافة الي واحد من كل 3 من الشباب (بنسبة 35 بالمائة) يفضلون ترك منزل العائلة ليستقلوا بحياتهم، حيث يتجهون مباشرة إلى شراء منزل كهدف اول.



يقول مرصد سارا Osservatorio Sara- الذي اجري الاستطلاع علي عينة تمثيلية للايطاليين علي اساس السن والنوع والمنطقة الجغرافية - إن الأرقام السابقة تشير الي الاهمية المحورية للمنزل، لدى الإيطاليين، خاصة بعد تعميم العمل من المنازل بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يجعل فكرة امتلاك منزل او تأجيره أساسي ايضا بالنسبة للاجيال الجديدة.



ويضيف المرصد أن 50٪ من الإيطاليين - صغارًا وكبارًا - مقتنعون باهمية شراء المنازل لأنه أيضًا استثمار دائم و 21 بالمائة منهم يرون انه يمكن إعادة بيع هذا المنزل يومًا ما و 35 بالمائة يعتقدون ان المنزل ربما يصبح إرثًا للأطفال على المدى الطويل. (أنسامد).



