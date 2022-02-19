إيطاليا : اتفاقية لتسهيل الحصول على بيانات عن سلامة العقارات

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - وقعت إدارة الإسكان برئاسة مجلس الوزراء الايطالي اتفاقية مع المجلس الوطني للمهندسين لتنفيذ عملية تطوير رقمية شاملة لقواعد بيانات الإدارات الأخرى لتسهيل عمل المهنيين المسؤولين عن تقييم فعالية التدخلات التي تهدف إلى الحد من مخاطر الزلازل وإبلاغ مالكي العقارات الخاضعة للتدخلات بشأن الاعفاءات الضريبية التي يمكن الحصول عليها.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الوطني للمهندسين، تهدف الاتفاقية للحصول على معرفة أفضل عن حالة سلامة العقارات في البلاد، مشيرا أن الاتفاقية سارية لثلاث سنوات. (أنسامد).



