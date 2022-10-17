إيطاليا : ارتفاع أسعار العقارات في ميلانو

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - استمرت أسعار سوق العقارات في مدينة ميلانو الإيطالية في الارتفاع ، لكن المؤشرات تظهر أنه لا يوجد مخاوف من حدوق فقاعة عقارية في المدينة، حيث أدى الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وانخفاض أسعار الفائدة والحوافز الضريبية لتجديد المباني إلى دعم نمو الأسعار بعد عقد من الركود.



ووفقا لمؤشر UBS Global Real Estate Bubble، الذي حلل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية في العالم، فإن الاختلالات في أسواق العقارات السكنية العالمية مرتفعة للغاية، كما أن الأسعار غير متوافقة مع ارتفاع أسعار الفائدة.



من منتصف عام 2021 إلى منتصف عام 2022، وصل نمو أسعار العقارات في المدن التي تم تحليلها إلى ;;10% في المتوسط، مع مخاوف من حدوث فقاعة عقارية تؤثر بشكل أساسي على أسواق العقارات في مدن تورنتو وفرانكفورت وزيورخ وميونيخ وهونج كونج وفانكوفر وأمستردام وطوكيو.



من ناحية أخرى، على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات السكنية في ميلانو، الا أنها من بين المدن الكبرى في العالم التي تتمتع بسوق عقارات متوازن، مثل وارسو ودبي وساو باولو. (أنسامد).



