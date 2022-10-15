إيطاليا : ارتفاع سوق العقارات في ميلانو

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - تشهد أسعار سوق العقارات ارتفاعا في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث تبلغ أسعار سوق العقارات الجديدة في المتوسط ;;6167 يورو للمتر المربع، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام الماضي.



ووفقا لمسح حول أسعار العقارات في مدينة ميلانو في النصف الأول من عام 2022 أجرته غرفة التجارة في ميلانو، أكد مؤشر سوق العقارات هذا الاتجاه، مع الأخذ في الاعتبار أنه في نهاية عام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا، كان متوسط ;;سعر المتر المربع 5210 يورو.



على وجه الخصوص، بلغ متوسط ;;الأسعار 10672 يورو للمتر المربع في وسط المدينة، و4944 يورو للمتر المربع في القطاع الشمالي، فيما بلغ متوسط الأسعار 5139 يورو للمتر المربع في القطاع الشرقي، و4437 يورو في القطاع الجنوبي و5645 يورو للمتر المربع في القطاع الغربي.



يواصل الطلب على سوق العقارات النمو في مدينة ميلانو، ليس فقط من أولئك الذين يعيشون ويعملون في ميلانو، ولكن أيضًا من قبل الأجانب الذين يراهنون على المدينة.



وصرح فينتشنزو ألبانيزي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ميلانو، قائلا : بالتأكيد تتمتع ميلانو بسوق أكثر حيوية، وذلك بفضل العديد من المشاريع القائمة، مثل تجديد المطارات القديمة والتدخلات المتعلقة بأولمبياد 2026. (أنسامد).



