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إيطاليا : انخفاض أرباح شركة كويما ريس العقارية
    (أنسامد) - أغسطس 1 - روما - بلغت إيرادات شركة كويما ريس Coima Res العقارية الإيطالية من رسوم الإيجارات 19.4 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2022، بانخفاض بلغت نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.

    وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب واستهلاك الدين 12.8 مليون يورو، بانخفاض بنسبة 12.4%، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 1.1 مليون يورو، بانخفاض بلغت نسبته 87.8%.

    وصرح مانفريدي كاتيلا، الرئيس التنفيذي لشركة كويما ريس : في النصف الأول من عام 2022 أكملنا الاستحواذ على العقار Pirelli 32، وسجلنا نموًا في الإيرادات (باستثناء العقارات الخاضعة للتجديد) بنسبة 5.2%، مما يدل على صلابة عقود الإيجار على الرغم من التضخم.

    (أنسامد).

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