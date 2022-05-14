إيطاليا : تراجع طلبات القروض العقارية في أبريل

(أنسامد) - مايو 14 - روما - انهارت الطلبات على القروض العقارية في إيطاليا في شهر أبريل الماضي، لتسجل انخفاضًا بنسبة 24.3%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن شركة Crif المتخصصة في المعلومات التجارية وحلول الائتمان.



من ناحية أخرى، تزداد نسبة الطلبات المقدمة من الشباب دون سن 35 عامًا لتصل إلى 34.9% من إجمالي الطلبات الموجهة نحو شراء عقارات جديدة أصغر حجمًا وبأداء أفضل من ناحية الطاقة.



يؤكد هذا التوجه في طلبات الرهن العقاري صحة الإجراءات المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 فيما يتعلق بتسهيلات القروض السكنية المقدمة للشباب. كما يمثل محركًا مهمًا لنمو قروض الرهن العقاري للشباب، الا أن الزيادات الأخيرة والمفاجئة في أسعار الفائدة يمكن أن تبطئ السوق. (أنسامد).



