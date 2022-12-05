إيطاليا: فاعليات بمناسبة ذكرى ميلاد عالم الرياضيات فيبوناتشي

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - تقام احتفالات في مدينة بيزا الإيطالية، في إقليم توسكانا (وسط إيطاليا)، بمناسبة الذكرى الـ 850 لميلاد عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، الذي عاش أيضا في الجزائر.



وتقام الاحتفالات في مدينة بيزا، التي ولد فيها فيبوناتشي عام 1170، في الفترة من 23 نوفمبر الماضي إلى 13 يناير القادم في معرض يضم مجموعة من الأعمال للرسام جورجيو بيكايا، الذي يرتبط بشكل وثيق بشمال إفريقيا ومصر على وجه الخصوص.



وقال مستشار السياحة في بيزا، باولو بيشانتيني، لوكالة "أنسا": انضم ليوناردو بيزانو، المعروف باسم فيبوناتشي، في صغره لوالده في منطقة بجاية الغنية والمزدهرة في الجزائر.



وأضاف: عندما اتصل بالثقافة العربية، تعلم التقنيات الرياضية التي لم يكن قد تم استكشاف إمكانية استخدامها بشكل كامل في الغرب، خاصة تلك المتعلقة بالأرقام العربية الشرقية.



ونوه باولو بيشانتيني، بأن الاحتفالات بمناسبة ذكرى ميلاد ليوناردو فيبوناتشي بدأت في عام 2020 بإصدار أول طابع تذكاري لفيبوناتشي في إيطاليا، ثم استمرت في عام 2021 مع التركيز على الموسيقى.



وقال الرسام جورجيو بيكايا، الذي يعرض أعمالا على واجهات المباني التاريخية والجدران في بيزا، ويعمل في ثلاثة أماكن في مدينة توسكانا (البلدية وأرشيف الدولة ومتحفArtinGenio ): منذ عام 2018، أعمل بشكل فني باستخدام تسلسل عالم الرياضيات، الذي أعيد اكتشافه بمساعدة صديقه الراهب غريغوري سينايت من دير سانت كاترين، في سيناء بمصر.



وولد جورجيو بيكايا في العام 1955 في جنيف، ويعيش ويعمل في بييمونتي، في بلدة اغريت كونتوربيا، وقال إن التجريد أهم ما يميز أسلوبه.



وأضاف: تعيدني أرقام التسلسل والنسبة الإلهية النسبية إلى بساطة الطبيعة، وإعادة اكتشاف السعادة.



وتقدم بيزا، على واجهات المباني والجدران لوحات أسيتات عمودية بأرقام تسلسل فيبوناتشي، مطلية بألوان مختلفة.



وفي ردهة قصر جامباكورتي، يوجد أيضا عمل فني زجاجي به مجموعة من الزهور ذات سيقان، بارتفاعات مختلفة من 1 إلى 144 سنتيمترا، مرتبة في شكل حلزوني، وتحيط بـ "مسبحة فيبوناتشي".



كما يعرض أرشيف الولاية أيضا ثماني لوحات كبيرة، وخمسة أعمال صغيرة على الورق، مع منحوتة زجاجية موضوعها التسلسل الرياضي الشهير.



(أنسامد).



