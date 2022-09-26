إيطاليا-انتخابات: يمين الوسط يتقدم في استطلاعات الرأي

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - توقع استطلاع للراي اجراه التحالف الايطالي Consorzio Opinio Italia لصالح تليفزيون "ألراي" ان يحصل تحالف يمين الوسط الايطالي علي نسبة ما بين 41 و 45 بالمائة من الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت أمس الاحد.



وفقا للااستطلاع الذي اجري لحظة خروج الناخبين من مراكز الإقتراع سوف ياتي في المركز الاول حزب "أخوة ايطاليا" برئاسة جورجينا ميلوني بنسبة 22 الي 26 بالمائة.



ويتوقع الاستطلاع ان ياتي تحالف يسار الوسط في المركز الثاني مع نسبة 25.5 - 29.5 بالمائة ثم حركة الخمسة نجوم بنسبة 13.5 - 17.5 بالمائة يليه تحالف القطب الثالث بنسبة 6.5 - 8.5 بالمائة.



كما توقع استطلاع اخر اجرتة مؤسسة "تيكيه" لصالح المؤسسة الاعلامية ميدياست ان يحصل حزب يمين الوسط علي نسبة تصل الي 41.5 - 45.5 ويسار الوسط علي ما بين 25 - 29 بالمائة والخمسة نجوم علي ما بين 14 و18 بالمائة ثم القطب الثالث ما بين 5 - 9 بالمائة.



و اشار الاستطلاع الي ان حزب اخوة ايطاليا سياتي علي رأس الأحزاب بنسبة اصوات تتراوح ما بين 22.5 و26.5 بالمائة يليه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط من 17 -21 بالمائة ثم حزب الرابطة الايطالية برئاسة ماتيو سالفيني بنسب ما بين 8.5 - 12 بالمائة ثم حزب فورزا ايطاليا برئاسة سيلفيو بيرليسكوني بنسبة تتراوح بين 5 -9 بالمائة من الاصوات.



و بناء علي استطلاع التحالف الايطالي سيسيطر حزب يمين الوسط علي مجلس النواب في البرلمان الإيطالي بعدد 227-257 مقعداً يليه يسار الوسط بعدد 78-98 مقعداً ثم حركة الخمس نجوم 36-56 مقعداً و في النهاية القطب الثالث ( ازيوني ايطاليا فيفا) 15-25 مفعداً (أنسامد).



