إيطاليا: معدل التوظيف يرتفع إلى 60.5% ويسجل رقما تاريخيا

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن معدل التوظيف في إيطاليا قد ارتفع إلى 60.5% خلال شهر أكتوبر، وهو رقم قياسي ويعد الأكبر منذ عام 1977، وهو العام الذي بدأ فيه إحصاء تسجيل الوظائف في البلاد.



وبين المعهد أنه خلال شهر أكتوبر، زاد عدد المواطنين الذين يعملون بمعدل 82 ألف شخص، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وبـ 496 ألف بالمقارنة بشهر أكتوبر 2021.



على صعيد آخر، فإن معدل البطالة قد انخفض إلى 7.8% متراجعا بنسبة 0.1%، فيما انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 23.9%. (أنسامد).



