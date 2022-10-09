مسيرة لاتحاد نقابات العمال الإيطاليين من أجل سلامة العمل

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - قال أمين عام اتحاد نقابات العمال الإيطاليين، لويجي زبارا، أول أمس الجمعة، إن الاتحادات النقابية الرئيسية الثلاثة في إيطاليا - الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) والاتحاد الإيطالي للعمل (UIL) واتحاد نقابات العمال الايطاليين (Cisl) - ستنظم مسيرة في روما يوم السبت 22 أكتوبر للمطالبة بمزيد من الإجراءات لزيادة سلامة العمل وسط سلسلة طويلة من حوادث العمل المميتة.



وأضاف "يجب أن نوقف المذبحة اليومية في أماكن العمل. إنها ظاهرة خطيرة وغير مقبولة ولا يمكننا السماح بثلاث وفيات في اليوم وبأن تصبح رقمًا إحصائيًا محزنًا ومصيرًا لا مفر منه تقريبًا في بلدنا".



وقال زبارا إن سلامة العمل "يجب أن تصبح أولوية للبلاد"، مشيرا إلى إن مسيرة 22 أكتوبر ستسبقها تجمعات لمدة أسبوع في المصانع وتجمعات إقليمية.



وقد اتخذت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي سلسلة من الإجراءات لرفع مستوى السلامة في مكان العمل، لكن موجة الوفيات في مكان العمل استمرت بلا هوادة. (أنسامد).



