إحتجاز إمرأة إيطالية في إيران، أسرتها قلقة للغاية

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قال والد أليسيا ببيرنو، وهي امرأة إيطالية ت محتجزة في إيران، إن الأسرة قلقة للغاية بشأن محنتها، بعد أن شنت إيران موجة واسعة من الاعتقالات في أعقاب اندلاع احتجاجات في الشوارع تتعلق بوفاة الشابة الكردية - 22 عامًا - محساء أميني، بعد أن احتجزتها شرطة الآداب بزعم انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.



وأضاف ألبيرتو ببيرنو لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا "نحن قلقون للغاية والوضع ليس جيدا للأسف"، مشيرا "نحن على اتصال بوحدة الأزمات بوزارة الخارجية التي قامت بتفعيل كافة الإجراءات ذات الصلة".



وذكر ألبيرتوببيرنو إنه تلقى مكالمة هاتفية من ابنته من سجن بطهران يوم الأحد.



وتابع بيبيرنو: "بعد المكالمة الهاتفية التي أجرتها أليسيا من السجن أمس ، لم تصلنا أي أخبار، ولم نسمع منها".



في منشور على فيسبوك تم حذفه لاحقا ، قال ألبرتو ببيرنو إنه حتى مكالمة يوم الأحد، لم تكن الاسرة قد تلقت اية أخبارا من إبنته لمدة أربعة أيام، منذ عيد ميلادها الثلاثين في 28 سبتمبر.



وقال الأب إن ابنته كانت "مسافرة بمفردها تجوب العالم لاكتشاف عادات وتقاليد الشعوب (المختلفة)، مشيرا "لقد احترمت أليسيا دائما التقاليد، والتزامات كل بلد زارته". (أنسامد).



