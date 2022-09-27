فيلم"نوستالجيا" يمثل إيطاليا في مهرجان الأوسكار

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - رشحت إيطاليا فيلم "نوستالجيا" أو "الحنين" للمخرج ماريو مارتوني ليمثلها في مهرجان الأوسكار الذي سيقام في 12 مارس من العام المقبل.



والفيلم مقتبس من رواية إرمانو ريا التي تحمل نفس الاسم وبطولة بيرفرانشيسكو فافينو الذي يلعب شخصية رجل يعود إلى نابولي بعد 45 عامًا في إفريقيا والشرق الأوسط ليجد صديقًا قديمًا قد أصبح مجرمًا.



وسيتنافس "نوستالجيا"على جائزة أفضل فيلم أجنبي.



كما سيتم الكشف، في 21 ديسمبر، عن قائمة مختصرة تضم 21 فيلماً مرشحًا لجائزة الأفلام الروائية الدولية في المهرجان . .



وسيتم الإعلان عن الترشيحات الخمسة النهائية في 24 يناير المقبل.



(أنسامد).



