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إيطاليا : إنتهاء الزامية إرتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل
في 30 سبتمبر
    (أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - ينتهي اخر ديسمبر الحالي أحد آخر الإجراءات المتبقية لإيطاليا بشأن فيروس كورونا، وهو الالتزام بارتداء أقنعة الوجه في القطارات والمترو والحافلات والمستشفيات ودور الرعاية، .

    كما سينتهي في 31 أكتوبر، الالتزام بارتداء أقنعة الوجه في أماكن العمل، كما سيتوقف أيضا قياس درجة حرارة الموظفين.

    ولكن سيظل التزام العاملين الصحيين والمرضى والزوار بالحصول على الممر الأخضر، الذي يُظهر أن الشخص قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا أو أثبتت نتائج اختباره سلبيًا في الأيام القليلة الماضية، ساريا حتى نهاية العام. (أنسامد).

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