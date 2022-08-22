البابا فرنسيس يتابع بقلق الوضع في نيكاراجوا

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إنه يتابع عن كثب بقلق وألم الوضع في نيكاراجوا، والذي يعني الأشخاص والمؤسسات.



وأضاف البابا فرنسيس في كلمته عقب صلاة التبشير الملائكي بساحة القديس بطرس : أتابع عن كثب، بقلق وألم، الوضع الذي طرأ في نيكاراجوا والذي يعني الأشخاص والمؤسسات.



وتابع : أود أن أعبر عن قناعتي وأمنيتي بأنه من خلال الحوار المنفتح والصادق يمكن أن توضع الأسس لتعايش يتسم بالاحترام والسلام.



في نيكاراجوا، تواجه الكنيسة المحلية ضغوطا من قبل نظام الرئيس دانيال أورتيغا منذ شهور. (أنسامد).



