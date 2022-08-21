إيطاليا : مطعم بيتزا يعرض فواتير الطاقة الأعلى الأخيرة

مرشح الحزب الديمقراطي يعتذر عن قوله إن إسرائيل لا وجود لها
حزب يسار الوسط يقول إن موقفه من إسرائيل واضح
إرتفاع الظواهر الجوية المتطرفة في إيطاليا، 132 حدث في 6 أشهر
الإمارات-كورونا : الصحة تجري 215,224 فحصا
عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق