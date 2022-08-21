إيطاليا : مطعم بيتزا يعرض فواتير الطاقة الأعلى الأخيرة

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - كتبت صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن مطعم بيتزا بالقرب من كريمونا في لومبارديا - في شمال إيطاليا - عرض فواتير الطاقة الأعلى الأخيرة لتبرير ارتفاع أسعار البيتزا.



وضع صاحب المطعم نسخة من فاتورته الأخيرة في نافذة مطعم البيتزا الخاص به في رونكاديلو، وكتب بجانبها: "عندما تزداد المصروفات".



وأضاف الرجل: "لقد أُجبرت علي رفع 10 يورو لثمن بيتزا مارغريتا، واتهمت بأننى لص، أو يجب أن أغلق المحل".



حصل الرجل، ألبرتو روفاتي، صاحب مطعم البيتزا "فانكي جالو"، على فاتورة كهرباء بقيمة 4000 يورو عن شهر يوليو من هذا العام.



وأخبر الرجل صحيفة كورييري ديلا سيرا أن هذا كان أعلى بنسبة 300٪ من فاتورة يوليو الماضي، 1150 يورو.



وقال إنه تلقى الفاتورة يوم الأحد الماضي وقرر عرضها على الفور، "ليس لإخافة العملاء، ولكن لإرسال رسالة مفادها أنه لا يمكننا المضي قدمًا على هذا النحو".



يواجه الإيطاليون فواتير طاقة متصاعدة وسط أزمة غلاء معيشة ناجمة جزئيًا عن حرب أوكرانيا.



وقد أصدرت الحكومة حزمتين من المساعدات وأقرت قيودًا على زيادة فواتير الكهرباء.



ودعت بعض الأطراف إلى فرض ضريبة غير متوقعة على عمالقة الطاقة لتمويل التحركات لتخفيف الفواتير بشكل أكبر.



كما حثت الحكومة المستهلكين على اتخاذ تدابير لتوفير الطاقة.



(أنسامد).



