إيطاليا :إنخفاض عدد سكان البندقية إلى أقل من 50.000 لأول مرة

ماتاريلا يحيي ذكرى مذبحة النازيين في قرية توسكانا
الرئيس الإيطالي: إحياء الذكري قوة دفع من أجل السلام لكل أوروبا
غوتيريش يعرض على مجلس الأمن مرشحًا جديدًا
لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا
زوارق أبوظبي تسعى للقب في السباق الثاني ببطولة العالم
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:مركز لامبيدوزا يستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق