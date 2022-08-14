إيطاليا :إنخفاض عدد سكان البندقية إلى أقل من 50.000 لأول مرة

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قال مجلس مدينة البندقية، هذا الأسبوع، إن عدد سكان وسط مدينة البندقية التاريخي انخفض إلى ما دون 50 ألف نسمة للمرة الأولى.



ويوم 10 أغسطس، بلغ عدد السكان في وسط المدينة الشهيرة، بما في ذلك جزيرة جيوديكا، 49997 نسمة، وبلغ عدد السكان المقيمين 50،011.



كان انخفاض عدد السكان في مركز البندقية موضوعًا للنقاش لسنوات، وسط هجرة السكان المحليين بسبب السياحة الجماعية.



وقال مجلس مدينة البندقية، إن هذه الظاهرة يبدو الآن أنه لا يمكن وقفها، مشيرا إلى أنه قبل عشرين عاما، في عام 2002 كان عدد سكان البندقية 64000 وقبل عشر سنوات، في عام 2012، انخفض إلى 58200.



(أنسامد).



