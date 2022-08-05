إيطاليا: زيادة المعاشات بنسبة 2% ضمن حزمة مساعدات جديدة

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - أعلنت الحكومة الإيطالية، زيادة المعاشات بنسبة 2% اعتبارا من أكتوبر، أي قبل 3 شهور من الزيادة السنوية المعتادة مع بداية العام الجديد، وذلك في إطار حزمة مساعدات جديدة لإعانة المواطنين في ظل أزمة غلاء المعيشة.



وجاء الإعلان عن هذه الزيادة ضمن حزمة المساعدات الجديدة التي قدمتها الحكومة إلى النقابات.



وتتضمن الحزمة أيضا خفض لضرائب الدخل والعمل، وذلك لتقليل هذه الضريبة بنسبة 1.8%. لكن النقابات تعتبر هذه الإجراءات ليست كافية لمساعدة المواطنين في مواجهة التضخم الذي يعيشونه في الوقت الحالي.



ووفقا للبيانات، سيذهب مليار يورو للعمال و1.5 مليار للمتقاعدين من إجمالي 14.3 مليار يورو تتضمنها الحزمة الجديدة.



وقال ماوريتسيو لانديني، رئيس الاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، إن هذه المساعدات "غير كافية تماما من حيث الكمية"، مضيفا، "نحن نتحدث عن أرقام غير كافية على الإطلاق لمعالجة المشكلة". (أنسامد).



