إيطاليا-جفاف:انخفاض نهر بو إلى 10٪ من المستوى المعتاد

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - قال مرصد الموارد المائية ANBI إن الجفاف الشديد في إيطاليا يزداد سوءا، مشيرا إلى أن 113.7 متر مكعب من المياه في الثانية كانت تمر عبر نهر بو في بونتلاجوسكورو، بالقرب من فيرارا، أي أقل بنحو 123 مترا في الثانية من أدنى مستوى سابق على الإطلاق وحوالي 10٪ من المستوى المتوسط.



وأضاف أن وسط إيطاليا تضرر بشدة من الجفاف ووصفت روما وفيتربو بأنهما "عاصمتا العطش في إيطاليا".



وصرح حاكم لومبارديا أتيليو فونتانا هذا الأسبوع، أن المياه في منطقته المخصصة للزراعة قد نفدت تقريبا بسبب الجفاف.



وذكر فونتانا في مؤتمر في جامعة بافيا: "لسوء الحظ، وصلنا إلى هذا المستوى من الجفاف لدرجة أن المياه المخصصة للزراعة تنفد، تمتلك بحيرات ماجوري وغاردا وكومو محميات سيكون من الممكن استخدامها للأغراض الزراعية لبضعة أيام.



وأكد "الوضع مقلق للغاية، إذا لم تمطر في الأيام القليلة المقبلة، فسيكون من الصعب العثور على موارد مائية للزراعة".



ويقول العلماء إن الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة التي تضرب حاليا أجزاء كثيرة من أوروبا والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. (أنسامد).



