إيطاليا : بيبي كوستا الرئيس الجديد لقصر دوكالي

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - تم تعيين بيبي كوستا (66 عامًا) في منصب الرئيس القادم لمؤسسة قصر دوكالي في مدينة جنوة الإيطالية، خلفا للرئيس الحالي، لوكا بيزاري، الذي انتهتمدة خدمته .



كان بيبي كوستا يشغل منصب الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة Costa Edutainment التي تدير الحديقة المائية والمتحف البحري.



بالإضافة إلى بيبي كوستا، سيتألف مجلس الإدارة الجديد لقصر دوكالي من أربعة أعضاء آخرين.



وقال عمدة جنوة، ماركو بوتشي : لقد تم اتخاذ قرار تعيين كوستا على أساس الطريقة المهنية التي نستخدمها دائمًا، مع إجراء دراسات استقصائية عن جميع أنحاء جنوة، لأنه من المهم بالنسبة لنا أن يكون الشخص، في مجال معقد مثل مجال السياسات الثقافية، من جنوة.



وصرح بيبي كوستا قائلا : إن قصر دوكالي في جنوة بمثابة مكان مفتوح يسمح لأهل جنوة بعرض تاريخهم وثقافتهم وطريقة حياتهم وعالمهم، حيث تسهم كافة الأفكار في إبراز قيمة المدينة. (أنسامد).



