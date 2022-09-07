سك عملة بإسم ايقونة الابداع الإيطالية رافايلا كارا

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - قررت دار سك العملة الإيطالية سك عملة معدنية بقيمة خمسة يورو بإسم ايقونة الابداع الإيطالية رافاييلا كارا، ملكة الاستعراض والسينما ومقدمة التلفزيون الإيطالي التي توفيت في يوليو من العام الماضي عن عمر يناهز 78 عاما.



وتم اتخاذ قرار تخصيص عملة للممثلة والمغنية رافاييلا كارا تخليدا لذكراها بعد استطلاع رأي لعملاء دار سك العملة...كما قامت محطة RAI الحكومية بتسمية استوديو جديد على اسمها.



ظهرت كارا لأول مرة في السينما حينما كانت في التاسعة من عمرها عام (1952) في فيلم "عذاب الماضي" كما قدمت خمسة أفلام أخرى حتى عام 1960، عندما تخرجت من المدرسة الوطنية للسينما في إيطاليا.



في عام 1965 انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث وقعت هناك عقداً مع شركة 20th Century Fox، ولعبت دور البطولة في فيلم "فون رايان إكسبريس" ، ولعبت دور البطولة في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الأمريكي "الجاسوس" .



كذلك فقد شاركت كارا منذ عام 1961 في عدد من البرامج المتنوعة للتلفزيون الإيطالي، وشغلت أغنياتها ورقصاتها قائمة أشهر الأعمال الغنائية الراقصة في إيطاليا وحول العالم لعقود. (أنسامد).



