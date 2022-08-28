فنان الاوبرا الإيطالي بافاروتي يحصل على نجمة ممشى المشاهير

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - حصل النجم الإيطالي الراحل لوتشانو بافاروتي، مغني التينورالإيطالى ومن أشهر فنانين الاوبرا، على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.



وتم الاحتفال ببافاروتي، المولود في مودينا في 12 اكتوبر 1935 والذي توفي في 6 سبتمبر 2007 عن عمر يناهز 71 عاما، في حفل كانت فيه ابنته كريستينا ومدير أوركسترا لوس أنجلوس جيمس كونلون، من بين أولئك الذين كرموا مغني الأوبرا الإيطالي الأسطوري.



تم وضع النجمة رقم 2730 بجانب النجوم سيدني بواتييه وستان لي وإنيو موريكون ولينا ويرتمولر، قبل قبل 10 أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة بافاروتي.



وقد فاز التينور الاسطوري لوتشانو بافاروتي بخمسة جوائز جرامي بالإضافة إلى جائزة "أسطورة" واحدة خلال مسيرته. (أنسامد).



