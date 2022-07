مهرجان البندقية السينمائي: جوليان مور رئيسة للجنة التحكيم

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - أعلن مهرجان البندقية السينمائي أول أمس الجمعة، أن الممثلة الأمريكية جوليان مور الحائزة على جائزة الأوسكار ستكون رئيسة لجنة التحكيم الدولية هذا العام.



ستمنح لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي - أقدم مهرجان للسينما في العالم - جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جوائز رسمية أخرى في مهرجان البندقية السينمائي الدولي التاسع والسبعين، الذي سيقام في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر.



بالإضافة إلى فوزها بجائزة الأوسكار عن فيلم Still Alice (2014)، فإن جوليان مور هي أيضًا أول امرأة أمريكية تحصل على أفضل جوائز التمثيل في برلين (The Hours ، 2002) ، والبندقية ( (Far from Heaven, 2002) ومهرجانات كان السينمائية (Maps to the Stars, 2014). (أنسامد).