إيطاليا: طعن مغني الراب من أصل تونسي سيمبا لا رو في بيرجامو

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - تعرض مغني الراب الإيطالي من أصل تونسي، سيمبا لارو، (الاسم الفني لمحمد لمين سعيدة) للطعن ليلة الأربعاء/الخميس أثناء شجار وقع في بلدة تريفيولو، بمقاطعة بيرجامو الإيطالية.



وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها قوات الدرك الوطني الإيطالية أن المغني، البالغ من العمر 20 عاما، والذي نشأ بين فرنسا وإيطاليا، ويقيم في ليكو، كان برفقة صديقته التي تعيش في منزل في تريفيولو.



ووفقا للتحقيقات، فإن سيمبا لارو، تعرض لهجوم حينما أوقف سياراته، من قبل شاب مسلح بسكين، فيما يبدو أنه كان قد تعرض لكمين للاعتداء عليه، في حين حاول مغني الراب الدفاع عن نفسه. ولا تبدو الحالة الصحية لمغني الراب خطيرة. (أنسامد).



