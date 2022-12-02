إيطاليا : تعزيز التعاون مع مصر في الطاقة والمناخ والهجرة

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والمناخ والهجرة والأمن الغذائي.



وكتب تاجاني في صفحته بموقع "تويتر" عقب لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة روما، أمس الخميس: الطاقة والمناخ والهجرة والأمن الغذائي، هذه هي النقاط التي يتم من خلالها تعزيز التعاون مع مصر، البلد الاستراتيجي لاستقرار شمال إفريقيا.



وأضاف تاجاني، أنه أكد خلال اللقاء على العدالة والحقيقة في قضية مقتل جوليو ريجيني، والاهتمام بقضية باتريك زكي، الطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، الذي يحاكم في مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة.



(أنسامد).



