وفاة طالبة لجوء بسبب انخفاض حرارة الجسم في لامبيدوزا

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - لاقت مهاجرة حتفها، جراء عدم تحمل جسمها لانخفاض الحرارة الشديد، في وحدة طبية في لامبيدوزا، بحسب ما كشفت مصادر طبية.



وكانت المرأة على متن قارب أنقذه حارس أمني خلال الليل.



وأوضحت المصادر أن زورقين للمهاجرين وصلا على بعد أميال قليلة من ميناء جزيرة صقلية بين صقلية وشمال أفريقيا، وتم إنزال المهاجرين الذين كانوا على متنهما، والذين بلغا 42 و43 مهاجرا على التوالي.



وفي المجموعة الأولى، كان هناك 14 امرأة وقاصر، وفي المجموعة الثانية 21 امرأة وخمسة قاصرين.



وتمت ملاحظة الحالة الصحية الحرجة للمرأة على الفور وتم نقلها إلى الوحدة الطبية حيث بذل الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها.



(أنسامد).



