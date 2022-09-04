إيطاليا : زواج لمشردين بعد قضاء 30 عاما معا في المطار

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تزوج إيطاليان بلا مأوى هذا الأسبوع بعد أن أمضيا السنوات الثلاثين الماضية معا في أحد المطارات الإيطالية، حيث قام رئيس بلدية فاريزي، على الطريق من مطار مالبينسا الدولي في ميلانو، بمراسم زواج أتيليو ودولوريس، وكلاهما في الخمسينيات من العمر، بعد أن أمضيا معظم حياتهما البالغة معا.



كانت العروس ترتدي فستانا أبيض والعريس حلة سوداء، وقام عمدة فاريزي دافيد جاليمبرتي بإتمام مراسم زواجهما في قصر "إستنسي" في فاريزي بعد حملة شملت جمعيات خيرية للمشردين بلا مأوى.



وقال أتيليو للصحفيين "عشت حياة طبيعية ثم واجهت بعض الصعوبات العائلية التي دفعتني للعيش في المطار". وأضافت دولوريس وهي تبتسم بخجل : "شكراً لكل من جعل هذا ممكناً".



ومن جهته، قال رئيس البلدية جاليمبرتي : "إنه حفل زفاف جميل، تم الاحتفال به بفضل الجمعيات، لتتويج رغبة شخصين كانا معا لمدة 30 عاما".



وقام بدور الشهود مارياروسا سابيلا ، من مركز للمشردين، واعتنى نشطاء آخرون بالشعر والمكياج والملابس. بعد حفل الاستقبال، بدأ الزوجان شهر العسل لبضعة أيام في فندق في فاريزي.



يأمل أتيليو ودولوريس الآن في العودة إلى الحياة الطبيعية خارج المطار.



وقال دولوريس: "كل ما نطلبه هو منزل صغير ووظيفة".



وردت الجمعيات الخيرية إنها تأمل في أن تتحقق هذه الرغبة أيضا قريبا. (أنسامد).



