سان لورنزو لليخوت يعلن إطلاق مركز ثقافى البندقية

(أنسامد) - مايو 2 - روما - أعلنت شركة سان لورينزو الرائدة عالمياً فى مجال تصنيع اليخوت الفاخرة عن تعاونها مع مؤسسة مايكل انجلو بيستوليتو لإعادة نشر كتابه بعنوان "تيرزو يارادايزو - الجنة الثالثة" .وسيعرض الكتاب خلال بينالى البندقية للفنون حيث سيتم إطلاق سان لورنزو ارتس فينيس وهو مركز ثقافى وفنى سيتم افتتاحه عام 2025 فى المدينة.وقد نشأ مركز سان لورنزو للفنون لرغبة شركة اليخوت فى عمل مكان يبرز الارتباط العميق بين الشركة وعالم الفن والبحث والإبداع والفن.ويؤكد الرئيس التنفيذى لشركة سان لورنزو ماسيمو بيروتى "أن هذا المشروع يؤكد العلاقة الجوهرية بين عالمى الفن والإبحار ويمثل إلتزام الشركة بالجمع بين الإبداع والحرفية فى اليخوت وتحويل البحر إلى لوحة فنية". (أنسامد).

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