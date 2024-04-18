إيطاليا..جيل الألفية: أبطال جدد فى سوق الفن

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أكد تقرير خاص لشركة ديلويت برايفت للخدمات زيادة عدد المشترين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً والذين يفضلون فنانى الألفية المعاصرين بالاضافة إلى اقتناء السلع الفاخرة بما فى ذلك الحقائب والمجوهرات.وقد قدم هذا التقرير فى المعرض الدولى لفن التصوير الفوتوغرافى فى إيطاليا حول تصنيف المشترين وحول الدور الرائد للفن بين جيل الألفية.وتقدم شركة ديلويت برايفت خدمة المؤسسات الخاصة حول العالم للحصول على رؤى حول التحديات والفرص الفريدة للقطاع الخاص.ومن جانبها، سجلت دار المزادات كريستيز زيادة بنسبة 35 5 فى عدد العملاء الجدد وأكثر من ثلثهم ينتمى لجيل الألفية .ويسلط التقرير الضوء على الرغبة العاطفية فى إقتناء هواة الجمع الجدد من حقائب واحذية رياضية وساعات (سجلت نمو نسبته 45%) ونبيذ حيث يواصل قطاع السلع الفاخرة تسجيل الأرقام القياسية ويمثل بوابة للعملاء المحتملين . (أنسامد).

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