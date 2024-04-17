إقتتاح الدورة الـ 62 لمعرض ميلانو للأثاث الفاخر

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - افتتحت الدورة الثانية والستين من معرض ميلانو للأثاث الفاخر بمشاركة ما يقرب من 2000 عارض من 35 دولة و185 علامة تجارية بما في ذلك القديمة والتي تظهر لأول مرة.وتتميز نسخة هذا العام أيضًا بما يلي: التركيز بشكل خاص على تصميم المطابخ والحمامات؛ 25 عامًا من قسم "صالوني ساتيليتي؛ تخصيص تذكرة خاصة رخيصة للطلاب بقيمة 15 يورو؛ وعروض ثقافية واسعة.كما تتميز أيضا بالتصميمات الداخلية لديفيد لينش وغرفة صممها المصمم الشهير ذو الثقافة العالية.وقد افتتح وزير الأعمال وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو الحدث في أرض المعارض رو بيرو، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يغير سياساته لحماية المنافسة".بينما قالت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي إن المعرض كان "محركًا للسياحة الوطنية"، فيما صرح عمدة ميلانو جوزيبي سالا إن المعرض وأسبوع التصميم المرتبط به كانا "جزءًا من هوية ميلانو".من جهته ذكر حاكم لومباردي أتيليو فونتانا "أصبحت لومباردي نقطة مرجعية للعالم مع هذا الحدث المهم". (أنسامد).

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