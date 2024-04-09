جامعة في ميلانو تسمح للموظفين بإصطحاب حيوانتهم الأليفة

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - أصبح من الممكن للموظفين في جامعة بيكوكا في ميلانو اصطحاب حيواناتهم الأليفة للعمل معهم اعتبارًا من يوم أمس الاثنين.يُسمح للأساتذة والمحاضرين والباحثين والموظفين الفنيين والإداريين وكذلك أمناء المكتبات بإحضار كلابهم وقططهم وحيواناتهم الأليفة الأخرى للعمل معهم.يجب أن تحتوي الحيوانات الأليفة على شريحة هوية صغيرة، وأن تكون مسجلة في الأرشيف الوطني للحيوانات الأليفة، وأن تكون حاملة لشهادات التطعيم ومكافحة الطفيليات، وأن يكون لديها تأمين ضد الأشخاص أو الممتلكات الضارة.ولكن لن يُسمح بتواجد الحيوانات الأليفة في المناطق ذات الصلة بالجمهور، في قاعات المحاضرات، أو قاعات المؤتمرات أو الاجتماعات، أو المكتبات، أو غيرها من الأماكن. (أنسامد).

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