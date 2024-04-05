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"فوجرة" من أومبريا وزبدة لحم الخنزير في "أجري أومبريا 2024"

05 أبريل 2024, 10:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 5 - روما - يعد الكبد الدسم أو "الفوجرة" ذات الأصول الفرنسية، وزبدة لحم الخنزير هما المنتجان الغذائيان الجديدان والحصريان اللذان ابتكرهما جزار واتحاد الجزارين الوطني في أومبريا.

وجاء تقديم الطبقين في أرض المعارض في أومبريا كجزء من مهرجان "أجري أومبريا 2024" المصحوب بتذوق المنتجات.

وعلى عكس الطريقة الفرنسية، يأتي إعداد الفوجرة من الجزء الخامس من العجل البقري البالغ "وبالتالي التغلب على الآثار الأخلاقية المرتبطة بتغذية الحيوانات المخصصة لإنتاج هذا الطبق الفرنسي الشهير"، بحسب لوسيو تاباريني، رئيس اتحاد الجزارين التابع لاتحاد التجارة في أومبريا.

وأضاف أن زبدة لحم الخنزير مصنوعة من الدهون الطبيعية للحيوان، "وبالتالي تقليل هدر الطعام"، موضحا أنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، يتم فقدان 20٪ من اللحوم كل عام على طول السلسلة الغذائية.

وأردف : "بفضل التكنولوجيا، تمكنا من الجمع بين الحكمة القديمة لفننا واحتياجات المستهلك الحديث، للحد من هدر الطعام وتقليل معالجة الأغذية، مع الاهتمام الكبير بالجودة"، مضيفا، ""بفضل التكنولوجيا، عملنا على منتجات على أعلى مستوى تناسب الذوق، ولكن في متناول الجميع فيما يتعلق بالسعر، مما يعزز المنتج في مجمله".

(أنسامد).

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