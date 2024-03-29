عيد الفصح: 300 مليون بيضة على موائد الإيطاليين

(أنسامد) - مارس 29 - روما - يعد البيض "الحقيقي" العنصر الأساسي لأسبوع عيد الفصح في إيطاليا، لدرجة أنه سيتم تقديم أكثر من 300 مليون منه من الشمال إلى الجنوب عبر البلاد.وسيقدم البيض بأشكال مختلفة، منها مسلوقا أو كمكونات في الحلويات أو الأطباق التقليدية.جاء ذلك وفقا لتقديرات كولديريتي المستندة إلى بيانات يونا إيطاليا Unaitalia بشأن المنتجات الأكثر شعبية في عطلة عيد الفصح.وبحسب البيانات، سينفق الإيطاليون حوالي 130 مليون يورو على البيض بفضل الإنتاج شبه الكامل داخل الدولة.كما يأتي الإقبال الكثيف على استهلاك البيض بفضل الدراسات التي تعترف بأنه عنصر صحي ومتوازن للتحكم في الوزن، وبه مواد مفيدة لحسن سير عمل خلايا الكبد، مثل الأحماض الامينية الواقية للكبد مثل الميثيونين والكولين والإينوسيتول مفيدة بشكل خاص لمن يعانون من الكبد الدهني.وفي وجبة الإفطار، فازت كعكة كولومبا دي باسكا، هذا العام بالتحدي بين حلويات عيد الفصح، إذ ستكون حاضرة على 69% من الطاولات، وفقًا لاستطلاع كولديريتي/إيكس، مقارنة بـ 63% لبيضة الشوكولاتة التي سجلت هذا العام ارتفاعا قياسيا في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشوكولاتة. (أنسامد).

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