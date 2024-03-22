مهرجان بورتشيتا الإيطالي.. رحلة تذوق الطعام في أومبريا

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تستضيف أومبريا مهرجان بورتشيتا دي إيطاليا، في شهر مايو المقبل، وهو بمثابة رحلة تذوق الطعام بين أومبريا، وهي منطقة ذات حرفية عالية لإنتاج بورتشيتا.وتقام المبادرة في الفترة من 17 إلى 19 مايو، في سان تيرينزيانو دي جوالدو كاتانيو (بيروجيا).كما سيتضمن الحدث تذوق الأطعمة القادمة من مناطق أخرى في وسط إيطاليا للوصول إلى كالابريا وصقلية، ما بين بورتشيتا وأطعمة الشوارع وورش العمل والتذوق.يتضمن الحدث، الذي أصبح الآن في نسخته الرابعة عشرة، مزيجًا من البيرة الحرفية والنبيذ المحلي.يسمح الحدث للزائر بالتعرف على مختلف أنواع البورشيتا الإيطالية وتذوقها بالتفصيل بجميع أشكالها وتحضيراتها، من خلال الاستمرارية والاختلاف في المكونات والإنتاج، الذي يتم اختياره دائمًا من حيث الجودة والحرفية والأصالة.سيقدم المهرجان أيضًا شطيرة بورتشيتا الخالية من الغلوتين إضافة إلى "In Punta di Porchetta"، المنصة التي سيتم فيها إعداد شطائر الطهاة الذواقة. وستكون اليابان والمكسيك ضيفي المهرجان. (أنسامد).

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