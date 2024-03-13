دار داميانى تحتفل بعيدها المائة بعرض 100 جوهرة

وسيتم عرض المجوهرات كأعمال فنية والابداعات الفريدة والحرفية المصنوعة يدوياً على يد كبار الصائغين فى فالينزا المقر الرسمى للدار.
وقد تتابعت على الدار ثلاثة اجيال من المؤسس إنريكو الذى اصبح بفضل مهاراته كصائغ محترف ونقطة مرجعية لعالم المجوهرات التقليدية للعائلات النبيلة والتى اعتمدت عليه فى صناعة المجوهرات خاصة بعد ماقام بتجديد الحرفة والانفتاح على الاتجاهات الجديدة واجتذب جمهور متزايد.
وقد انتقلت الراية الى ابناء داميانو الثلاثة جويدو وسيلفيا وجورجو الذين يقدمون قصة داميانى على هامش المعرض. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA