دار داميانى تحتفل بعيدها المائة بعرض 100 جوهرة

(أنسامد) - مارس 13 - روما - تحتفل دار داميانى الإيطالية بمرور مائة عام على انشائها بعرض 100 جوهرة فى الفترة من 19 مارس الى 28 ابريل لعرض تراثها من الاتقان والابداع المصنوع فى إيطاليا.وسيتم عرض المجوهرات كأعمال فنية والابداعات الفريدة والحرفية المصنوعة يدوياً على يد كبار الصائغين فى فالينزا المقر الرسمى للدار.وقد تتابعت على الدار ثلاثة اجيال من المؤسس إنريكو الذى اصبح بفضل مهاراته كصائغ محترف ونقطة مرجعية لعالم المجوهرات التقليدية للعائلات النبيلة والتى اعتمدت عليه فى صناعة المجوهرات خاصة بعد ماقام بتجديد الحرفة والانفتاح على الاتجاهات الجديدة واجتذب جمهور متزايد.وقد انتقلت الراية الى ابناء داميانو الثلاثة جويدو وسيلفيا وجورجو الذين يقدمون قصة داميانى على هامش المعرض. (أنسامد).

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