باجليتو : الطلب على سوق اليخوت مستقر

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - أكدت شركة صناعة اليخوت الإيطالية باجليتو، أن الطلب على سوق اليخوت مستقر في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.وقال ميكيلي ديبراتي، الرئيس التنفيذي لشركة باجليتو خلال مؤتمر صحفي في ميلانو : منذ بداية مرحلة ما بعد كوفيد، والتي مثلت بالنسبة لنا فترة لإعادة التشغيل وإعادة تنظيم الشركة أيضًا على مستوى الإدارة، أحرزنا الكثير من الأشياء.وأضاف : على الرغم من أننا نمر بعام يأتي في ظل سيناريو جيوسياسي معقد، ما زلنا واثقين من أن الطلب على السوق مستمر في الصمود، وأن الاتجاه لا يزال إيجابيًا، منوها : وهذا حافز لنا للعمل والابتكار والإبداع دائمًا.وقام ميكيلي ديبراتي بتقديم المشاريع الجديدة للعلامة التجارية التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور 170 عاما على تأسيسها، منوها أن المجموعة تمتلك حاليا "سجل طلبيات يبلغ حوالي نصف مليار يورو".وسلط فابيو إرميتو، المدير التجاري للمجموعة، الضوء على أرقام الشركة، موضحا : لدينا 21 يختًا قيد الإنشاء يتراوح طولها بين 35 و60 مترًا.وتابع : هدفنا هو أن نحقق حوالي 5 عمليات تسليم ليخوت سنويًا، حتى لو كنا سنتجاوز المتوسط ;;هذا العام والعام المقبل، بناءً على توفر الإنتاج، منوها أنه في عام 2023، قمنا بتسليم 4 يخوت، ونخطط لتسليم 6 في عام 2024 وسبعة في عام 2025. (أنسامد).

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