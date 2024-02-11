مرسيدس Cle Cabriolet للاستمتاع بمتعة القيادة في الهواء الطلق

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - سيصل الجيل الجديد من سيارة مرسيدس Cle Cabriolet في أبريل (لكن الحجوزات في ألمانيا مفتوحة بالفعل)، وهو النموذج الذي تواصل به مرسيدس تقليدها الطويل في اكتشافات السيارات ذات الأربعة مقاعد والذي يعتمد على Cle Coupé الرياضية.يسلط الإصدار الجديد من أحدث طرازات Cle الضوء على إمكانية الاستمتاع بمتعة القيادة والسفر في الهواء الطلق في أي وقت من السنة بفضل نظام عاكس الرياح الكهربائي الحاصل على براءة اختراع وتدفئة نظام الوشاح الهوائي الذي ينفث بهواء دافئ حول الرقبة عند القيادة بدون سقف في جو بارد! يتكون عاكس الرياح الكهربائي من عاكس على الحافة العلوية للزجاج الأمامي - والذي يوجه تدفق الهواء فوق رؤوس الركاب ويمتد بلمسة زر واحدة. يضاف إلى ذلك العاكس الأوتوماتيكي الموجود خلف مساند الرأس الخلفية والذي يعمل على تقليل الاضطرابات بشكل أكثر كفاءة.ويعد الوشاح الهوائي، الحاصل أيضًا على براءة اختراع، وظيفة محددة لنظام التحكم في المناخ والتي تنتج تدفقًا أكثر دفئًا للهواء حول ركاب المقعد الأمامي، حتى في ظروف الرياح غير المواتية. (أنسامد).

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