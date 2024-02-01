سيارات كلاسيكية للاستثمار عام 2024 من بينها فيات الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - كان عام 2023 عاماً إيجابياً للسيارات التاريخية لذلك حددت منصة "كار اند كلاسيك" النماذج المثيرة للاهتمام لعام 2024 بناء على هوامش النمو التى يمكن أن يتمتع بها المستثمر ومتعة القيادة التى يمكن ان تقدمها.ومن بين الموديلات السيارة فيات 130 كوبيه وفيات بارتشيتا التى يبلغ سعرها حوالى 7 او 8 الاف يورو والتى تعد من السيارات ذات الحالة الجيدة وتوفر سهولة كبيرة فى الصيانة بسبب توافر قطع الغيار الميكانيكية العديدة.من بين السيارات التى ينصح الموقع بالاستثمار فيها سيتروين دي اس التى تعود الى الخمسينيات وتباع فى إيطاليا.وهناك السيارة لانشيا فولفيا كوبيه من طراز الستينيات الرائعة وتباع باسعار معقولة ثم سيارة مرسيدس اس ال واسعارها فى ارتفاع بدئاً من 35 الف يورو والنسخة الاحدث تتكلف ما بين 60 و70 ألف يورو.ومن السيارات أيضاً لاند روفر وهى تعود الى الثمانينات وهى رائدة سيارات الدفع الرباعى والفا روميو كوبيه جي تى فى والفا سبايدر 916 ثم الاودى تى تى سيريى وان . (أنسامد).

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