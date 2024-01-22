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افتتاح النسخة الثلاثين لمعرض الدراجات النارية في فيرونافييري

22 يناير 2024, 08:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 22 - روما - انطلقت النسخة الثلاثين من معرض الدراجات النارية Motor Bike Expo في مركز فيرونافييري للمعارض في مدينة فيرونا الإيطالية، والذي يستمر حتى 21 يناير الجاري بمشاركة 700 عارض.

يقام المعرض، الذي دشنه ونظمه باولا سوما وفرانشيسكو أنوليتو في نسخته الثلاثين، في مركز المعارض منذ 16 عاما. وتقام نسخة 2024 على مساحة عرض تبلغ 100 ألف متر مربع.

وشارك في دورة هذا العام 700 عارض موزعين على 7 أجنحة، و6 ساحات عرض خارجية مخصصة للمسابقات والعروض والمعارض وأجندة تتضمن حوالي 150 فاعلية واجتماعًا خلال الأيام الثلاثة.

وقال رئيس المعرض فيديريكو بريكولو : يعد معرض فيرونافييري المعرض الثاني في أوروبا بأكملها في قطاع الدراجات النارية، مضيفا : إنه ليس معرضًا تقليديًا، ولكنه احتفال براكبي الدراجات النارية الذين يعرفون أنهم سيجدون عارضين في جميع القطاعات يشاركونهم شغفهم ومستعدون للحديث عن إبداعاتهم وأخبارهم ومشاريعهم وأفكارهم.

وفي معرض فيرونافييري، سيتم عرض إنتاج ضخم، بحضور أكثر من 20 مصنعا للدراجات النارية بصفة رسمية، ومنتجي وموزعي الملابس والإكسسوارات لراكبي الدراجات النارية. (أنسامد).

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