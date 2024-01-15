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صندوق ستيلانتس فينتشرز يستثمر في شركة تيامات الفرنسية

15 يناير 2024, 08:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 15 - روما - قرر صندوق ستيلانتس فينتشرز، صندوق رأس المال المخاطر التابع لشركة ستيلانتس، الاستثمار في شركة تيامات Tiamat، وهي شركة فرنسية تعمل على تطوير وتسويق تكنولوجيا بطاريات أيون الصوديوم.

توفر هذه التقنية تكلفة أقل لكل كيلوواط ساعة وهي خالية من الليثيوم والكوبالت. كما يتيح توفر الصوديوم مزايا عديدة من حيث زيادة الاستدامة والاستقلال الاستراتيجي.

وشركة تيامات واحدة من إحدى عشرة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وحصلت على جائزة ستيلانتس فينتشرز لعام 2023. كما أنها أول شركة في العالم تقوم بتسويق تكنولوجيا بطاريات أيون الصوديوم.

ويدعم هذا الاستثمار شركة ستيلانتس في توفير وسائل تنقل نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتساعد تكنولوجيا أيونات الصوديوم في تخزين طاقة أكثر كفاءة بتكلفة أقل مقارنة بتكنولوجيا بطاريات أيونات الليثيوم الحالية، والتي تستخدم على نطاق واسع اليوم.

وصرح نيد كوريك، كبير مسؤولي الهندسة والتكنولوجيا في شركة ستيلانتس : يعد استكشاف خيارات جديدة لبطاريات أكثر استدامة وبأسعار معقولة باستخدام المواد الخام المتاحة على نطاق واسع جزءًا أساسيًا من طموحاتنا في إطار الخطة الإستراتيجية دير فوروارد 2030، والتي ستمكننا من الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2038.

وأضاف : يتوقع عملاؤنا مركبات خالية من الانبعاثات توفر الاستقلالية والأداء والراحة. وهذا هو هدف ستيلانتس وهدف شركائنا.

دعونا نعمل معًا لتطوير تقنيات المستقبل المبتكرة. (أنسامد).

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