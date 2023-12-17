كامباري تشتري كورفوازييه مقابل 1.2 مليار دولار

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - قامت مجموعة "ديفيدي كامباري"Davide Campari، صانعة النبيذ الإيطالي الأحمر الفاخر المر، يوم الخميس بشراء كونياك كورفوازييه مقابل 1.2 مليار يورو، وهي أكبر صفقة في تاريخها.وقالت كامباري إنها التزمت بشراء كونياك كورفوازييه من بيم سانتوري Beam Suntory، وهي إحدى شركات الكونياك التاريخية الأربعة المتميزة التي تتميز بأوراق اعتماد علامة تجارية مشهورة عالميًا مع بصمة قوية في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأضافت أنها كانت "فرصة فريدة لمجموعة كامباري لدخول الدرجة الأعلى لفئة الكونياك فائقة الجودة".وذكرت أن الكونياك "يستعد الآن ليصبح المحطة الرئيسية الرابعة لمجموعة كامباري إلى جانب المشهيات والبوربون والتكيلا"." وأكدت أنها "أكبر صفقة في تاريخ مجموعة كامباري، مما يتيح زيادة كبيرة في الوجود الأمريكي مع إمكانات تحويلية طويلة المدى في آسيا الاستراتيجية." (أنسامد).

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