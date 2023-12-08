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  3. ستيلانتس تؤكد التزامها بإنتاج مليون سيارة في إيطاليا

ستيلانتس تؤكد التزامها بإنتاج مليون سيارة في إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - أكدت شركة ستيلانتس التزامها بالوصول إلى مستوى إنتاج مليون سيارة ومركبة تجارية سنويا في إيطاليا، بموجب خطتها الاستراتيجية "دير فوروارد 2030".

وفي بيان صدر بعد اجتماع في وزارة الأعمال وصنع في إيطاليا، أكدت المجموعة مجددًا "مركزية إيطاليا" في استراتيجيتها العالمية و"الإرادة لخلق مستقبل مستدام لعملياتها الإيطالية"، من بينها طموحها للوصول إلى مليون سيارة تضم سيارات ومركبات تجارية حتى نهاية استراتيجيتها.

وفي وقت سابق، قال وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا، أدولفو أورسو، إن الاجتماع مع ستيلانتيس يمثل "نقطة تحول لنظام الدولة لتحقيق هدف طموح ولكنه ملموس، ألا وهو عكس الانخفاض المسجل في الإنتاج في السنوات الأخيرة في إيطاليا للوصول إلى عتبة المليون سيارة ومركبة في مواقع الإنتاج الإيطالية".

وأوضح أورسو أنه خلال العام الماضي تم إنتاج 450 ألف سيارة فقط في إيطاليا مقابل 1.4 مليون تسجيل لسيارات في البلاد، فيما ذهب 80٪ من الحوافز إلى سيارات منتجة في الخارج، بما في ذلك لشركة ستيلانتس، وهذا لا يمكن أن يحدث مجددا". (أنسامد).

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